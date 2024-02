Una noticia un tanto triste sonó en el mundo de los autos el pasado septiembre de 2023, cuando Audi presentó la edición Das Finale del R8. Una versión de despedida al superauto, inspirada en México, antes de que dejara de fabricarse el año pasado.

Sin embargo, tal parece que el Audi R8 continúa fabricándose, lo que significa que la marca ha decidido no detener su producción todavía. Sin embargo, todavía no existe un reemplazo para el deportivo.

Lee también El último Audi TT sale de producción

Alargar la vida

De acuerdo con el medio internacional Motor 1, el Audi R8 todavía se fabrica. Esto tras establecer contacto con personal de la marca encargado de llevar la información del TT y R8 es que fue confirmado que todavía hay un rato más de vida para el superdeportivo.

Liza Kellner es la responsable de estos dos productos, y le confirmó a dicho medio que el Audi R8 se seguirá fabricando hasta el primer cuarto del año (o sea, en abril). Esto quiere decir que el V10 está en tiempos extras.

La razón de esto es porque el Audi R8 ha tenido buenas ventas en diferentes mercados previo al anuncio del cese de producción, así que es una oportunidad para que la marca genere ingresos adicionales además de que los compradores tengan en sus manos uno de los últimos V10 que se fabricarán previo a la electrificación.

Lee también Porsche Macan 2025, el primer SUV eléctrico de la marca

¿Habrá un Audi R8 eléctrico?

La intención de la marca es hacer toda su gama eléctrica y, aunque de momento no hay nada establecido para el Audi R8 “del futuro”, es muy posible que su sucesor use este tipo de tren motriz. Recordemos que dentro del Grupo Volkswagen ya hay marcas que integran autos deportivos bajo este esquema, aunque no sean superdeportivos como el R8. Ejemplo de ello es el Porsche Taycan o la hibridación de Lamborghini. Es cosa de darle tiempo al tiempo para ver qué futuro tendrá el icónico coupé.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters