La invasión de autos chinos trae también propuestas eléctricas, cosa natural debido al gran desarrollo que tiene aquella nación en cuanto a la movilidad electrificada. En este rubro, y de la mano de una de las marcas más nuevas en México, es que llega el Geely Geometry C para ampliar las opciones.

En orden de mejorar la aerodinámica, este modelo presenta un aspecto sobrio con líneas suaves pero que está bien logrado. En general, se ve alargado, propiciado por los faros que se estiran hacia el poste A, además de la ausencia de parrilla. Los rines son de buen tamaño: 18 pulgadas, pero de cinco radios dobles que le dan una imagen elegante, mientras que la parte trasera adopta el usual recurso de la barra de luz roja a lo ancho.

Para darle ese toque de camioneta, hay barras portaequipaje y plástico negro en la parte baja de la carrocería. Particularmente el color blanco de la versión probada es un tanto genérico, pero queda acorde con la estética del Geometry C.

Es el primero auto eléctrico de Geely en México.

Minimalista y moderno

Tal parece que un auto eléctrico debe de llevar la menor cantidad de botones en el interior como sea posible. Esto genera una sensación de limpieza y espacio pero que no siempre es tan práctico. Para contrarrestar esto, hay una pantalla central de buen tamaño, la cual gestiona desde aspectos de manejo hasta configuración avanzada.

Al frente del conductor hay un pequeño cuadro de instrumentos digital cuya resolución es muy buena y de rápida reacción. Sin embargo, leer alguna información en movimiento requiere mayor tiempo porque las letras son más pequeñas de lo que nos gustaría.

Regresando al punto de los botones, se extrañan al menos los del aire acondicionado, pues hay espacio para colocar esos mandos de manera física.

En cuanto a espacio, el techo panorámico fijo aporta mucha amplitud a la cabina, que permite acomodar a cuatro adultos fácilmente. Adelante, como no hay túnel de transmisión, la consola es más baja y con diferentes charolas para guardar objetos.

Cómo se maneja

Al arrancar, las sensaciones son tal como las de un eléctrico. Si no sabes cómo es esto, podríamos resumirlo en aceleraciones rápidas pero muy silenciosas. Esta es una gran ventaja de los autos eléctricos, pues la entrega de potencia es inmediata. En el caso del Geometry C, son 201 caballos de fuerza que, aunque no es una cifra descabellada, es bastante generosa para sus dimensiones.

Los modos de manejo cambian la respuesta del motor, de menos a más responsivo, pero el Eco, que es el más equilibrado, permite tener buenas respuestas en incorporaciones o carreteras de montaña. Sin embargo, no cuenta con la posibilidad de manejo de un pedal, popular en otras marcas.

Cables y carga

Aunque en la semana de pruebas solamente se usó 1/4 de la batería, para conocer la experiencia completa hay que pasar a cargarlo. Para ello, en la cajuela hay un adaptador que se tiene que conectar al wallbox disponible en un centro comercial, pues la entrada del Geely es de tipo chino. Es algo así como el cargador de los celulares, donde un iPhone usa cierta entrada y los Android de otra. Esto es una desventaja porque, tras una hora enchufado a una velocidad de 7.4 kWh, cargó siete por ciento.

Si bien Geely es una de las marcas más importantes de China y tiene buenas propuestas, el precio de $848,888 por la versión tope de gama del Geometry C queda un poco elevado.

Especialmente si se toma en cuenta que su primo, el Volvo EX30 más equipado, cuesta $799,900 y tiene especificaciones superiores en potencia, rango y comodidades al interior.

