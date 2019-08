9 piezas de auto más costosas para reparar o sustituir

En alguna cochera hemos visto autos nuevos, usados o de colección inservibles. Más de alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué los dejaron así? Entre algunas hipótesis, muy acertadas, podría ser que el dueño o dueña ya no tuvo dinero para reparar ciertas piezas que lo podrían dejar en la calle.

El mantener un auto no solo significa llenar el tanque de combustible, también necesitan un mantenimiento preventivo periódico, como lo recomiendan los fabricantes. Cualquier ingreso al concesionario es bastante costoso y por esta razón, muchos toman la decisión de realizar el mantenimiento por fuera del concesionario, llevarlo al “mecánico de confianza".

Lo cierto es que las llamadas averías o reparaciones costosas obedecen a malas prácticas de mantenimiento, desgaste físico o un abandono de la unidad. No siempre obedece a defectos de fábrica o garantía. Así que si ya tienes tu primer coche aquí te decimos las piezas más caras que podrían fallar y en donde invertirás de más y son las siguientes:

Piezas de lubricación. Las piezas móviles metálicas en constante movimiento generan fricción y esta conlleva altas temperaturas que pueden llegar a fusionar las piezas. Un hábito de mantenimiento inadecuado llevara a desgaste y daños de forma prematura. Prácticas como: utilizar aceites inadecuados, un nivel de aceite por debajo de los niveles recomendados o realizar el cambio de aceite en periodos muy prolongados pueden llevar a daños en cigüeñal, casquetes, bielas, pistones, cilindros y anillos.

Piezas de refrigeración. Cuando el vehículo falla por el sistema de refrigeración sufre un recalentamiento, esto puede afectar motor y culata. Este tipo de avería es de alto costo, un mantenimiento adecuado, revisar el nivel del líquido y siempre usar el refrigerante recomendado por la marca son la solución.

Rotura de la correa de repartición. Ésta, sincroniza el movimiento del cigüeñal con el de los ejes de levas, los pistones con la apertura de las válvulas. La rotura de la correa de distribución es una de las causas de avería del motor más frecuentes y caras que deben afrontar los propietarios de autos. En ocasiones ocurre de forma imprevisible, en otros casos podría haberse evitado.

La rotura de la correa de distribución puede hacer que las válvulas queden en posición de apertura y el pistón en su carrera ascendente las golpea doblándolas. En casos mayores puede partir las válvulas e incluso perforarse la cabeza del pistón, bielas dobladas, árbol de levas torcido, parada del motor completa.

Choque hidráulico. Si vamos a pasar por una vía inundada hay que observar que el nivel del agua no sobrepase de la altura del filtro del aire y se hace la recomendación porque muchas personas por el afán de llegar a sus destinos, cuando se apague el vehículo no se debe tratar de encender el motor, si no se presentaron daños la primera vez que se apagó, al intentar encender de nuevo puede que ingrese agua y cause daños mayores.

Para repararlo se necesita hacer el desmonte parcial del motor, cambiar los empaques de culata, mediciones de bielas, bloque y culata, en caso de choque hidráulico puede llegar a recostar un pistón contra el cilindro.

Caja de cambios. Con ella se cambia la velocidad del auto. Es una de las reparaciones más temida porque si ralla, inmoviliza totalmente al vehículo.



Para cuidarla, es importante mantener el aceite limpio y al nivel que indique el fabricante, conducir a una velocidad prudente, acelerar de forma gradual y evitar hacer salidas bruscas… Una conducción suave y relajada alarga su vida útil. También es importante hacer la revisión anual del vehículo.

Inyectores de combustible. Es muy fácil de detectar esta avería, ya sea al cambiar la velocidad, como en un excesivo consumo de combustible. Procura hacer los cambios de filtros constantemente (cada 10 mil kilómetros) y cargar gasolina solo en los distribuidores de tu confianza.



Aire acondicionado. Es un sistema que ya se ha convertido en uno de los insustituibles de todo conductor. A todo tripulante y viajero le gusta sentir el confort que le provoca un auto. Por ello, expertos recomiendan encenderlo una vez al mes y evitar la acumulación de polen. Para evitar esto es importante cambiar los filtros cada 10 mil kilómetros





La rotura sucede por un mal montaje en la revisión anterior o por desgaste. Mecánicos recomiendan cambiarla cada 80 mil kilómetros o cada 3 años, ya que con el tiempo puede cuartearse y romperse.

Bomba del combustible. Ésta suministra la presión correcta a los inyectores. Es una pieza de precisión y trabaja con presiones muy altas, desde 100 bar hasta 2050 bar, dependiendo del tipo de motor del auto.