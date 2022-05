8 cosas que no debes dejar en tu auto bajo el sol

En la temporada de calor puede ser un suplicio subirnos a nuestro auto. Y es que si el vehículo ha estado bajo el sol por horas tenemos que prepararnos para entrar en una especie de horno. Pero más allá de la incomodidad que podamos sentir, hay que considerar qué cosas dejamos en el interior pues la elevada temperatura puede hacer estragos.

Hay diversos objetos que nos han repetido en muchas ocasiones que no debemos dejar en un auto o en espacios de mucho calor, como los dispositivos electrónicos, pero hay otros que probablemente no sabías que pueden representar un riesgo.

No te expongas y evita dejar los siguientes 8 artículos en tu auto.

No dejes los medicamentos en tu auto en un día caluroso

Como explica la compañía KIA, son muchas las personas que suelen cargar en la guantera medicamentos para salir de alguna emergencia, pero te tenemos malas noticias, el calor en el vehículo puede afectar la efectividad de sus compuestos.

Incluso si se trata de medicinas de venta libre o que son muy comunes, el exponerlas a altas temperaturas puede hacer que su estructura molecular cambie, lo que ocasionará que se vuelvan menos efectiva e, incluso, podrían perder toda su potencia. Lo es que más, en algunos casos, podrían provocar efectos extraños en lugar de aliviarte.



Imagen: Pixabay

¿Por qué no debes dejar botellas de agua en el auto?

Mucho se ha especulado sobre si es un mito o una realidad que beber el agua de una botella que se ha quedado en el auto puede ser dañino. Pues en realidad no es que vaya a hacerte daño, pero tampoco es recomendable.

La razón es que, cuando las botellas de plástico se calientan, comienzan a descomponerse por lo que, sin darte cuenta, estarás bebiendo trozos de plástico y otros productos químicos utilizados para hacer los envases. Además, el calor ayuda a la proliferación de bacterias.

No dejes el celular un auto que estará bajo el sol

No se trata solo del celular, si cargas con dispositivos electrónicos como cámaras, computadoras y hasta memorias USB, no las dejes en el auto, no solo porque podrían dañarse, sino porque podrían ocasionar un accidente grave.

Como señala KIA, la mayoría de los fabricantes de equipos electrónicos afirman que sus productos tienen una clasificación de hasta 45 grados. En época de calor un automóvil puede superar fácilmente los 54 grados, lo que está significativamente por encima del promedio lo que ocasionará una falla de la batería y, en casos extremos, que esta se incendie.

No dejes plumas en tu auto

Parece un objeto sin mayor importancia que además resulta muy práctico tener a la mano, pero las plumas, cuando se calientan demasiado pueden llegar a explotar o, como se le conoce comúnmente, a chorrearse, por lo que manchará de tinta todo a su alrededor.

En ese mismo sentido te recomendamos no dejar crayones ni maquillaje ya que pueden derretirse fácilmente y dejar manchas casi imposibles de quitar.

Dejar el protector solar en el auto es un error

Puede parecer algo contradictorio pues, después de todo, estos productos están hechos para protegerte de los rayos del sol, pero los ingredientes activos de los protectores solares se descomponen a altas temperaturas.

Y no solo podrían ser menos eficientes, el calor podría provocar que el envase se infle y el interior de tu auto termine lleno de bloqueador, lo que seguro no quieres que suceda.

Los lentes en tu auto caliente sufrirán daños

Este es otro artículo que casi todos cargamos y que puede resultar irónico pensar en evitar dejar en el auto en días de sol pero hay varios problemas a considerar. El primero de ellos es que el calor puede deformar los marcos, en especial los de plástico y, sin son de metal, seguramente estarán demasiado calientes cuando quieras utilizarlos.

Y eso no es lo peor, según la Asociación Estadounidense de Optometría, si se dejan los lentes en un lugar en donde captan los rayos del sol podrían funcionar como una lupa y afectar el tablero o las vestiduras.



Imagen: Pixabay

Alimentos y bebidas no deben quedarse en un auto en temporada de calor

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, los artículos perecederos como la carne y los mariscos no deben estar fuera del refrigerador por más de 2 horas, 1 si la temperatura es de más de 32 grados.

Además, el calor puede afectar el sabor de los refrescos, jugos, alcohol u otros líquidos después de períodos prolongados. Lo mismo en el caso del vino. Si dejas la botella expuesta a altas temperaturas podrías variar el sabor, además, si el calor es muy intenso el líquido podría expandirse hasta llegar alrededor del corcho y contaminar el interior.

Latas de aerosol son un peligro dentro de un auto caliente

Esto no es nada nuevo, siempre nos han advertido que, a medida que aumenta la temperatura, también lo hace la presión interna que permite rociar el líquido de las latas de aerosol por lo que si se dejan expuestas a la luz solar directa pueden explotar.

Usa la lógica y, si vas a dejar tu auto bajo el sol evita esto

Un consejo más que vale la pena dar, aunque para muchos es simplemente cuestión de lógica, es que, si vas a dejar tu auto bajo el sol, así sea por solo unos minutos, no debes dejar a niños pequeños, mascotas o plantas encerrados.

En internet ya nos hemos encontrado con muchos videos en los que, debido a la inconsciencia del conductor, alguien termina rompiendo la ventanilla del auto con la intención de salvar una vida. Y es que puede que creas que solo será un momento pero el interior del auto puede alcanzar temperaturas peligrosas si se cierra y se deja debajo de los rayos del sol. General Motors advierte que la temperatura del aire en un coche expuesto al sol en un día de 35ºC puede superar los 50ºC en 20 minutos.

Finalmente, haga mucho calor o no, no dejes objetos de valor en tu auto, una bolsa, cartera o celular a la vista puede ser una invitación para que los delincuentes rompan las ventanillas. Y tampoco es buena idea dejar documentos importantes, si tienes la mala fortuna de perder tu auto por alguna razón también tendrás que volver a hacer trámites.

