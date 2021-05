La industria automotriz siempre se encuentra en un constante crecimiento e innovación. El objetivo de cada marca es presentar algo que las destaque entre las demás y a lo largo de la historia, la búsqueda de reconocimiento ha llevado a que ciertos automóviles marquen un antes y un después.

La incorporación de nuevas tecnologías, nuevas características y el experimentar con todo tipo de diseños y prestaciones ha sido una parte esencial en la industria automotriz como la conocemos hoy en día. Es por eso que ahora presentamos un listado con los 10 autos que cambiaron al mundo, cabe destacar que el orden del listado no influye en su historia.

10. Cadillac Type 53 - 1916

Este modelo no se destaca por tener un diseño llamativo para la época, y puede ser muy lento para algunos. Sin embargo, el Type 53 de Cadillac es el primer auto en incorporar el sistema de transmisión manual que conocemos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? El Type 53 contaba con una palanca de cambios y un freno de mano, que se operaban mediante tres pedales (acelerador, freno, embrague), curiosamente, ese sistema se sigue utilizando en la actualidad.

9. Mercedes-Benz 300SL - 1954

Para muchos este vehículo es considerado como el primer superdeportivo de la historia. Gracias a su diseño y las características puertas de alas de gaviota, el 300SL presentaba muchas novedades con respecto a sus rivales. Debajo del cofre, el alemán contaba con un motor de 3 litros capaz de generar 220 caballos de fuerza y tenía una velocidad máxima de 225 km/h.

8. Ford Mustang - 1964

Uno de los deportivos de origen americano que llegaron a conquistar el mercado, el muscle car era una fresca combinación de potencia, buen manejo y estilo que hasta el día de hoy sigue marcando la historia de los automóviles, con características y variantes para todo el que desee hacerse de uno de estos coches a un precio accesible.

También lee: Los 10 autos más vendidos de México en 2020

7. Porsche 911 Turbo - 1974

El 911 llegó desde Alemania y se presentó como el primer auto con un motor turboalimentado que podría circular por las calles legalmente. En 1973, se presentó un Porsche 911 con un bloque de mil 100 caballos de fuerza que conquistó todas las carreras que disputó, y un año después llegó al mercado automotriz, hasta el día de hoy sigue siendo un pionero en una tecnología cuya relevancia va en crecimiento más de 40 años después.

6. Lamborghini Miura - 1966

El primer superdeportivo de motor trasero fue el Lamborghini Miura. Para muchos es un auto muy atractivo estéticamente, se dice que el modelo es el más bonito jamás producido. Lo que podemos afirmar es que este italiano marcó el camino que este tipo de autos siguieron hasta nuestros tiempos en temas de mecánica y diseño.

5. Audi Quattro - 1980

La firma de los cuatro aros comenzó la década de los ochenta presentando el Quattro. Esta propuesta fue el primer coche diseñado para las calles que integró tracción en las cuatro ruedas, lo que brindaba una sensación de manejo más deportiva y hacía que los conductores sacaran el máximo potencial del auto.

También lee: Cuánto cuesta ponerle un localizador GPS a tu automóvil

4. Volkswagen Tipo 1 - 1938

El mítico “Vocho” es uno de los autos producidos durante más tiempo de toda la historia. Desde 1938 hasta el 2003, el VW se colocó como uno de los autos más vendidos de todos los tiempos, con más de 23 millones de unidades entregadas alrededor del mundo. De origen alemán y diseñado por Ferdinand Porsche, el Vocho se convirtió en uno de los autos más queridos en todo el planeta.

3. McLaren F1 - 1994

La propuesta de la marca británica sigue siendo un modelo de referencia para aquellos amantes de los superdeportivos y que disfrutan la conducción en su máximo esplendor. Este auto alguna vez tuvo el título de “auto de producción más rápido del mundo”, y podrá no parecer mucho, pero para la época el tener un bloque V12 capaz de producir 600 caballos de fuerza era colocar la bandera muy alta para aquellos que quisieran darle pelea.

2. Ferrari F40 - 1987

Este fue el último coche cortesía de Enzo Ferrari, y es considerado por muchos como el biplaza con mejor rendimiento, precio y concepto para la época. Este modelo contaba con un tren motriz V8 que producía 478 caballos de fuerza, y alcanzaba una velocidad máxima de 324 kilómetros por hora. Este auto se centraba en que los ocupantes disfrutaran del manejo y las sensaciones de potencia que el bloque brindaba, por ello no incluyeron muchas amenidades al interior.

También lee: Nissan March 2021: mismas bases, nuevo rostro

1. Ford T - 1908

El auto que lo comenzó todo. Básicamente, si no hubiera existido el Ford T no sabemos qué habría sido de la industria automotriz como la conocemos. Este fue el primer modelo producido en masa, más de 15 millones de ejemplares del T rodaron fuera de la línea de ensamblaje en 12 países de cuatro continentes, sin duda, un salto muy grande en temas de movilidad que comenzó a partir de 1908 y no se ha detenido hasta el día de hoy.