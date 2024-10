Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo en el Congreso General.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Aeropuerto de Acapulco asegura encontrarse en "condiciones adecuadas" para reanudar operaciones comerciales. Decomisan 35 mil litros de hidrocarburo robado en Hidalgo; había contenedores enterrados bajo tierra. Irán confirma ataque con misiles balísticos a Israel; es en venganza por muerte de líderes de Hezbolá y Hamas. Huracán Helene: Suman 155 muertos tras paso del fenómeno natural en EU. Brasil le gana a Elon Musk: "X" cede y pagará todas sus multas para volver a operar en el país. Sean "Diddy" Combs habría grabado un video sexual con una destacada figura pública.