La violencia electoral no para en el país. Este miércoles se informó que Tomás Morales Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado la noche del 12 de marzo. Posteriormente se reportó que Honorio David Morales, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuajinicuilapa, también en Guerrero, fue asesinado junto a su esposa.

Con estos homicidios suman 111 casos de violencia relacionados con el proceso electoral, de los cuales 45 son asesinatos: 39 de hombres y seis de mujeres. Cifras de Laboratorio Electoral indican que 22 eran aspirantes a una candidatura.

