El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña, advirtió que “si un juez pierde su independencia, se convierte en político”. Ante la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, De la Mata Pizaña afirmó que la independencia judicial garantiza la división de poderes. “Un país donde no exista independencia judicial no puede llamarse democrático, tan claro como eso”, expuso al impartir la Conferencia Magistral Independencia Judicial. Por otro lado, señaló que los nombramientos de jueces no deben ser sometidos a votación, ante el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Sheinbaum convoca a la población al arranque de su campaña este 1 de marzo. "Si aún no lo tienes, aquí te lo dejo", dice Xóchitl ante filtración de su número de teléfono. Álvarez Máynez rinde protesta como candidato de Movimiento Ciudadano; pide cobertura equitativa. Suman 5 muertes por influenza en Yucatán; piden extremar cuidados. Atacan penal de Cuautla mientras familias hacían fila para ingresar; hay una mujer muerta. Israel presenta plan de "evacuación" de civiles y defiende ofensiva contra Rafah. Simpatizantes de AMLO protestan frente a la sede del New York Times en Nueva York. Zelensky cifra en 31 mil los soldados ucranianos muertos en la guerra con Rusia. "Ventaneando" revela la causa de muerte de la madre de Daniel Bisogno.