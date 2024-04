El Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo ataque digital. Al inicio de 2024 se dispararon los intentos por dañarle sus sistemas, justo en año electoral. Del 1 de enero al 26 de febrero hubo 2 millones 616 mil. A través de una solicitud de información, el INE señala que los ataques son de “severidad alta”. Mientras en 2023 se registraron seis por minuto, en los primeros 57 días de este año fueron 32. Los ciberataques en 2024 superan el total de 2018.

