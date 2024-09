Los fraudes cometidos contra clientes de los bancos en México no paran, tanto así que en 2023 se alcanzó un monto sin precedente.

De acuerdo con la actualización más reciente del buró de entidades financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el año pasado los usuarios perdieron 33 mil 329 millones de pesos, un máximo histórico y un incremento de 40% respecto al año previo.

Los datos del organismo muestran que siete de cada 10 quejas contra los bancos fueron por posible fraude, con un total de 4.9 millones de reclamaciones, es decir, 23.2% más que en 2022, entre las cuales destacaron la apertura de cuentas sin autorización del cliente, cargos no reconocidos, consumos por teléfono no realizados por el usuario y créditos no reconocidos por el cliente, por mencionar los más comunes.

