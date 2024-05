Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 4 mil 116 niños y adolescentes asesinados con arma de fuego. Guanajuato es el estado que concentra el mayor número de casos cometidos de enero a marzo pasado, con 31, indica un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

