Diana comparte la experiencia de trabajar con Belinda y el resto del elenco, el fenómeno detrás de "Mirreyes vs Godínez" y sus futuros estrenos (El Niñero 3 y una serie de época). Además, revela su pasado como diseñadora godín en Monterrey, su sueño de ser directora y cómo lidia con la crítica de sus papás y vecinos. Un episodio imperdible sobre el costo del éxito.

