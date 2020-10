El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa faltan por cumplimentar 27 órdenes de aprehensión.

En su conferencia, el Ejecutivo reiteró que no habrá impunidad en este caso, pues en la investigación es pareja para todos los involucrados.

“En el caso de Ayotzinapa, en efecto ya se giraron órdenes de aprehensión y la instrucción es parejo a todos los involucrados, nos faltan de ejecutar sólo 27 órdenes de aprehensión, no puedo hablar más pero no hay impunidad para nadie”, advirtió.

Rechazó que esta investigación sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa dañe al Ejército mexicano.

“Se hablaba mucho de que si se comprobaba la participación del Ejército en los hechos de Ayotzinapa se iba a debilitar a la institución, se afectaba al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa, no, no al contrario de debilitarse la institución se renueva cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos cuando no hay impunidad, cuando se castigan los responsables, son ideas distintas”, afirmó el mandatario.

