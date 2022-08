VIDEO: La tensa despedida entre Tuchel y Conte que casi termina a golpes en la Premier League

La segunda jornada de la Premier League vivió este domingo un momento de mucha tensión y que pudo terminar peor de no ser por la rápida reacción de los integrante del cuerpo técnico.

Todo ocurrió al finalizar el partido entre Chelsea y Tottenham, donde los entrenadores de ambos equipos, Antonio Conte y Thomas Tuchel en plena despedida se hicieron de palabras y empujones.



WHYS TUCHEL GRABBED HIS HAND LIKE THAT pic.twitter.com/IR8NT3x0bN

— george (@StokeyyG2) August 14, 2022