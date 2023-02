Un frasco con la arena del lugar donde Tom Brady, considerado el 'quarterback' más grande de siempre, anunció el pasado miércoles su retirada de la NFL, se subasta en Estados Unidos por una cantidad que en la mañana estadounidense de este domingo roza los 100 mil dólares.

"El lugar exacto de la retirada de Tom Brady - Arena embotellada", es el anuncio publicado en la plataforma 'Ebay' por un vendedor que acudió al sitio en el que el legendario mariscal de campo grabó el vídeo para anunciar su retirada.

A falta de más de una semana para que se cierre la subasta, ya llegaron 119 ofertas y la mejor, a las 10 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, era de 99 mil 900 dólares .

"Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre", apuntó el miércoles el jugador en un corto vídeo publicado a través de redes sociales en el que asegura que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado.

"Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, mis amigos, compañeros de equipo, mis competidores, podría continuar para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto", afirmó el jugador.

Brady había hecho el mismo anuncio el 1 de febrero de 2022, pero apenas un mes y medio después dio marcha atrás al asegurar que su trabajo todavía no estaba "acabado".

Los coleccionistas están dispuestos a invertir enormes cantidades de dinero para hacerse con objetos relacionados con Brady y el año pasado se pagaron cerca de 500 mil dólares para el balón del que se creía ser el último 'touchdown' lanzado por el entonces jugador de los Tampa Bay Buccaneers.

Esa subasta fue finalmente anulada después de que Brady anunciara su regreso a la competición.

Truly grateful on this day. Thank you pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023