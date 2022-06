A unos días de que se inicie el torneo femenino de la Concacaf que dará boletos a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, además de los Juegos Olímpicos de París, Mónica Vergara, directora técnica nacional, aseguró que no hay vetos para nadie.

La pregunta era dirigida hacia la notable ausencia de Charlyn Corral, referente del futbol femenino de México en los últimos años, quien desde hace muchos años no es llamada al equipo Mayor.

Vergara no quiso hablar del caso de Charlyn en especìfico, si no que se fue más en lo general.



“Las que no vieron en la lista de 60 jugadores que se dio a Concacaf, no están contempladas (y ahí no está Charlyn Corral). Razones… son simples: No hay ningún veto ni conflicto. Han sido distintos problemas, porque esta ha sido una generación extraordinaria. Cuando priorizas un modelo de juego, cuando tienes jugadoras que compiten tan fuerte, pues las que están convocadas son las que considero le vienen mejor a nuestro país”.

Cuando se le preguntó específicamente por Charlyn, dijo: “Me da gusto que Charlyn al fin haya tenido un año completo, la ha pasado mal en el tema de las lesiones”.

Entonces… ¿Por qué no es llamada?

“Con qué se enfrenta Charlyn y muchas más, con esta competencia. No solo tienen estos meses siendo muy constantes, sino cinco años compitiendo a gran nivel. No hay ningún tema de conflicto. La competencia que están haciendo las jugadores es muy fuerte. Esa es la única cuestión. Si diez años atrás se hubiera creado esta Liga, muchas jugadoras estarían en su mejor versión. No puedo hablar del pasado, sino de lo que se tiene en este momento. Y tengo a lo que considero es mejor para el equipo”.

El entrenadora no se quedó ahí, sino que se comprometió a buscar el título en el torneo, a pesar de la presencia de potencias como Estados Unidos y Canadá.

“Hay un cambio generacional en la selección de los Estados Unidos, nosotros también vamos por ahì. Vamos a pelear por todo, porque queremos llevarnos el torneo, y clasificar a los otros dos. Es complicado pero vamos por todo”.



Da un paso al frente: “Estoy comprometida y soy la total responsable de los resultados que se consigan. La Federación me ha dado todo y confío en las jugadoras, sé que es nuestro momento para dar un buen golpe. Espero hacer de esto algo histórico”.