Nicolás Larcamón es el nuevo entrenador del León

El futuro de Nicolás Larcamón no estará fuera de México, sino en otro equipo de la Liga MX.

El técnico argentino fue anunciado este día como el nuevo estratega de los panzas verdes, quien recién había anunciado la salida del portugués Renato Paiva.

Lee también: Cristiano Ronaldo y la millonaria oferta que recibió del futbol árabe

Larcamón fue anunciado a través de las redes sociales con el "Hombre Bocina", ese que se hizo viral en Qatar.

"¡No son colchones, no son tambores, no son estufas, no son refrigeradores! Desde las calles de #Qatar2022 , así suena este mensaje con el Hombre Bocina. ¡Bienvenido, Nicolás Larcamón!"