Raikkonen le pinta el dedo a Hamilton tras peligrosa maniobra

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria este sábado, fue sancionado con tres puestos de retraso en la parrilla de salida por perjudicar al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en las calificaciones.

Incluso Raikkonen le pintó el dedo a Hamilton, por lo peligroso de la maniobra, la cual pudo provocar un accidente mayor. La acción quedó grabada y fue compartida en redes sociales.

Pero Hamilton partirá finalmente desde el cuarto puesto el domingo, por detrás del 'poleman' monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), y junto a su compañero finlandés Valtteri Bottas.



#F1 | Por esta maniobra contra Kimi Raikkonen, sancionaron a Lewis Hamilton y lo hará largar desde la P5. pic.twitter.com/KRTM2kzxaw — Automovilismo Uy (@AutomovilismoUy) 29 de junio de 2019

En un primer momento anunciado cuarto en la parrilla de salida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por la Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren) saldrá en el quinto puesto, al lado de Raikkonen.

El origen de esta confusión radica en la forma en que se aplican las sanciones, en el orden cronológico en que se sucedieron.

Luego de haber revisado las imágenes del incidente ocurrido en la curva 3 durante la primera parte de los ensayos clasificatorios (Q1), y de haber escuchado a los dos pilotos y a sus escuderías, los comisarios de carrera estimaron que "aunque el coche 44 (el de Hamilton) trató de apartarse cuando se dio cuenta de que el coche 7 (de Raikkonen) llegaba en una vuelta rápida, no fue suficiente para evitar perjudicar al coche 7, que tuvo que abandonar su vuelta".

"Solté los frenos para ir recto y apartarme de su camino porque yo no quería que nos encontrásemos en la curva", explicó Hamilton ante la prensa. "No creo haberlo perjudicado en la curva, pero creo que probablemente se sorprendió. Yo no estaba al tanto de la llegada de ese vehículo".

En Instagram, consideró la sanción "merecida". "Cometí un error y asumo completamente mi responsabilidad. No fue intencionado", aseguró.