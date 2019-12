Presidents Cup: Tiger Woods lidera su equipo para el triunfo

Con el liderazgo de Tiger Woods, quien en su doble rol de jugador y capitán inspiró a su equipo, Estados Unidos y ganó la Presidents Cup por 16 a 14.

Tiger fue quien dio el primer paso en esta última jornada de individuales superando al mexicano Abraham Ancer por 3&2.

Esta fue la octava derrota consecutiva del equipo Internacional, que lideró durante gran parte del evento que se disputó en el Royal Melbourne G.C, pero que no pudo con la calidad individual del equipo de Estados Unidos.

“Pudimos hacerlo entre todos. Estoy muy orgulloso de mi equipo, jugaron un gran golf y gracias a ellos y a mis asistentes conseguimos ganar una vez más”, fueron las primeras palabras de un emocionado Tiger Woods.

Con respecto a su doble función, el único jugador que ganó todos sus partidos dijo: “Fue una experiencia espectacular esta semana y tuvimos que competir contra un extraordinario equipo Internacional y estuvimos abajo en la competencia de parejas, pero lo dimos vuelta y nunca dejamos de pelear”

Para Ernie Els, el capitán del equipo Internacional, las claves estuvieron al comienzo de la jornada. “En los primeros partidos se nos escaparon algunos que fueron claves, pero quiero remarcar que este es un gran equipo”, dijo el capitán de un equipo que recién consiguió su primer punto completo en los individuales en el sexto partido, gracias a Sungjae Im.



