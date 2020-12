La Navidad en tiempos de pandemia también mermó las fiestas en la NBA . Los partidos de tradición en este día, acostumbrados a celebrarse con escándalos en las arenas y recalentados a través de la televisión, se vivió en silencio y con unos Lakers de Los Ángeles dominantes sobre los Mavericks de Dallas (138-115).

LeBron James, Anthony Davis y compañía fueron muy superiores ante los texanos, dispuestos a colarse en la puja como otro candidato, aunque mostraron que todavía les falta experiencia, como disputar juegos de alto calibre como el de esta noche.

Los Lakers se apuntaron su primera victoria de la campaña, para impulsar también su entusiasmo. Para James fue su presentación 15 en una cartelera navideña. The King, además de que igualó los 10 triunfos de Dwayne Wade en esta fecha festiva, se colocó a un juego de las 16 ediciones en las que apareció el fallecido Kobe Bryant.

A la estrella californiana le fascina disputar estos encuentros, de tradición y transmitidos a nivel nacional e internacional; LeBron encestó 22 puntos, añadió 10 asistencias y siete rebotes, pero la figura de la noche fue Davis, con 28 unidades y ocho rebotes, además de que fue quien recibió la mayor cantidad de golpes por parte de los Mavericks.

A Dallas se le etiquetó como un candidato para sorprender a los Lakers este partido y durante la campaña, aunque quedó a deber en este encuentro, disputado en el Staples Center. Ni siquiera Luka Doncic con sus 27 puntos fueron suficientes para contrarrestar al poderío angelino.

Con el triunfo, Los Ángeles empalmó su registro (1-1), tras esa bofetada que recibió por parte de los Clippers en la inauguración de esta campaña.



LBJ moves to 2nd in #NBAXmas PTS!@KingJames puts up 22 PTS, 7 REB, 10 AST in the @Lakers Christmas Day W! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/nYIJuoECQE

— NBA (@NBA) December 26, 2020