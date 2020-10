A los hombros de un heroico Jimmy Butler, autor de un monumental triple-doble, los Miami Heat derrotaron este domingo a Los Angeles Lakers por 115 a 104 y recortaron a 2-1 su desventaja en las Finales de la NBA.

Los Heat volvían a tener el domingo las cruciales bajas por lesión de dos de sus figuras, Goran Dragic y Bam Adebayo, pero Butler se puso el equipo a la espalda y lideró la resistencia frente a los favoritos Lakers con 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Por el lado angelino LeBron James terminó con 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias mientras Anthony Davis, que sufrió problemas personales, acabó con unos discretos 15 puntos y 5 rebotes.

El cuarto partido de la serie se disputará el martes en la cancha de Disney World (Orlando) y todavía se desconoce si Dragic o Adebayo podrán participar.

We up to something #WINNING pic.twitter.com/SHzDJzG3S8

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 5, 2020