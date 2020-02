Golfista Justin Thomas se comprometió para regresar a la CDMX

Justin Thomas, ubicado en el cuarto lugar del ranking mundial, se comprometió para regresar a la Ciudad de México, del 19 al 23 de febrero.

El estadounidense tiene el récord del campo en el Club Chapultepec y en sus tres primeros años en el torneo tricolor se colocó dentro del Top 10, incluido un segundo lugar en 2018.

El score de 9 debajo de par (62 impactos) de Thomas en 2018, estableció un nuevo récord de campo que igualó el domingo en 2019. Su 62 también empata el récord de 18 hoyos del torneo que comparte con Retief Goosen, Sergio García, Bubba Watson y J.B. Holmes.

Thomas, ganador de un World Golf Championships, el WGC-FedEx St. Jude Invitational en 2018, fue el líder tras 54 hoyos en la Ciudad de México en 2017 antes de tirar 72 en la ronda final para terminar E5.

En 2018, los scores el fin de semana de 62-64 y un águila desde el fairway en el hoyo 72 lo metieron a un playoff con Mickelson. En 2019, el 62 de Thomas el domingo lo elevó al noveno lugar en solitario, siendo su tercer top 10 en tres torneos en el Club de Golf Chapultepec.

“Es un campo pequeño y divertido. Todo está frente a ti, no hay nada complicado”, dijo Thomas. “Puedes jugar el campo de muchas maneras diferentes. Desde el tee puedes ser agresivo y tirarte a los doglegs o pegarle a donde la mayoría de las personas le pegan y luego seguir de allí".

"Sé que un par de niños salieron y vieron cada ronda mía y para alguien como yo, eso no sucede muy seguido", comentó Thomas sobre el apoyo de los aficionados.

"Es realmente genial no solo para mí sino para todos nosotros aquí en la Ciudad de México jugar frente a ellos y con suerte, hacer crecer el juego y emocionarlos".

En seis torneos de su temporada 2019-20, el campeón de la FedExCup en 2017 y ex No. 1 del mundo es uno de los dos ganadores múltiples en el PGA TOUR, después de haber ganado THE CJ CUP @ NINE BRIDGES en octubre y el Sentry Tournament of Champions para comenzar 2020.

