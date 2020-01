La mexicana Gaby López conquistó su segundo título de la LPGA, al ganar el Diamond Resort Tournament of Champions.

La capitalina disputó siete hoyos de desempate con la japonesa Nasa Hataoka, quien no pudo embocar un birdie para forzar otra salida y fue así que la tricolor amarró el trofeo.

“Estaba mentalmente preparada para el desafío. Sabía que tenía la posibilidad de ganar en este hoyo”, dijo Gaby.

La tricolor cerró el domingo con una ronda de 66 golpes e igualó a las líderes Hataoka e Inbee Park (-13) en el tablero, en Lake Buena Vista, Florida.

Después de cinco hoyos de desempate, no alcanzó la luz del sol, por lo que se alargó hasta el lunes por la mañana. En el sexto desempate, ambas golfistas embocaron par. Para el séptimo, el putt de la capitalina fue perfecto para quedarse con la victoria.

CLUTCH @GabyLopezGOLF makes birdie on the seventh playoff hole to claim the 2020 Diamond Resorts Tournament of Champions! #DiamondLPGA pic.twitter.com/HmO3YzMlHI

”No tengo que mostrarle nada a nadie, solo a mí misma. Pude ganar desde atrás, en mi primera victoria estuve en la cima. Me di cuenta que puedo ganar de cualquier forma”, agregó Gaby.

López amarró su segundo título en la máxima categoría. En noviembre de 2018, la capitalina conquistó el Blue Blay de China.

¡Lo logramos! Gracias todos. Ha sido una semana increíble, ganar representando a México es un sueño hecho realidad.

We made it! Thank you all: my family, Mexico, my sponsors for believing in me. It's been an amazing week, to win representing Mexico is a dream come true. pic.twitter.com/EtHGUTodXz

— Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) January 20, 2020