Luego de que causara indignación por su pesada broma tocando los micrófonos de la sala de prensa cuando le preguntaron su opinión sobre el Coronavirus y posteriormente dar positivo por dicha patología, Rudy Gobert trata de enmendarse con la afición, donando medio millón de dólares.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4

"Me siento honrado por los esfuerzos incansables y el cuidado de las personas en todo el mundo por los afectados por COVID-19, especialmente mis propias comunidades de Utah y Francia, además de mi aprecio por el estado de Oklahoma y mi atención allí, y por supuesto , mi familia Utah Jazz", señaló el jugador de la NBA.

Rudy Gobert is donating more than $500,000 to support both the employee relief fund at Vivint Smart Home Arena and COVID-related social services relief in Utah, Oklahoma City and within the French health care system.

» https://t.co/dxy82zTqp3

— Utah Jazz (@utahjazz) March 14, 2020