Comienza en México el Mundial de Pádel

Desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre, México será sede del Mundial de Pádel (World Padel Tour), un deporte que tiene alrededor de 50 años de existencia y que de alguna manera hace homenaje al juego de pelota azteca.

En la Copa del Mundo, a celebrarse en Huixquilucan, Estado de México, participarán equipos de España, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador. El empresario y ex jugador argentino Diego de la Torre, fue quien trajo esta Copa del Mundo al país, y espera que sirva para que al fin se dé el salto a nivel internacional y entre como competencia oficial a los próximos Juegos Panamericanos.

Eso es la buena noticia. La mala es que en México hay dos Federaciones de Pádel. Ignacio Soto, es el presidente de una de las Federaciones, y aunque dice que no hay peleas entre estos organismos, la realidad es que esto no deja crecer a esta actividad como se quisiera: “Hay una federación que es reconocida y hay otra que no lo es. No existe una hermandad entre las dos federaciones, porque no hay quien rija al pádel. Desde ahí comienzan los problemas, porque hay dos que hacen eventos distintos.

Ese es uno de las mayores complicaciones que vivimos. Esperemos que con este evento se unan, pero lamentablemente no tenemos el apoyo suficiente. Somos dos empresas que estamos apostando por el deporte”.

El reconocimiento de parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) es lo único que piden, más allá de un apoyo económico: “Las diferencias entre Conade y Codeme han hecho que en este tipo de deportes no tengan un apoyo oficial más claro. Es necesaria una armonía para que se pueda dar un mejor resultado, para que nuestra federación pueda hacer las competencias correctas. De manera sustentable y no pedir apoyos”.

Este deporte de origen mexicano se juega en aproximadamente 26 países como España, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, EU y Canadá. Y se pelea, como ya se ha dicho, para que pueda obtener un lugar dentro de los Juegos Panamericanos: "Aunque el pádel no es un deporte olímpico debido a que no se juega en los cinco continentes, en Panamericanos se está insistiendo para que entre en las competencias”, refrendó De la Torre.

Actualmente el deporte mexicano está en un buen momento, al haber ganado 37 medallas de oro en los pasados Panamericaos de Lima, y a Ignacio Soto, le dolió que ninguna viniera de esta disciplina “Me dolió que con el éxito que hubo, no había un reconocimiento para el pádel”.

Las actividades del Mundial inician el miércoles a partir de las 8:30 horas, y se disputarán 12 partidos; el jueves serán 8 los encuentros, para que el viernes tengan lugar los cuartos de final. Las semifinales se realizarán el sábado y el domingo la gran final. Para quienes no hayan podido alcanzar boleto, podrán disfrutar de la transmisión a partir de los cuartos de final a través de streaming.

El pádel, a diferencia del tenis, se juega en parejas en una cancha de 20x10 con una pared de vidrio y unas paletas. En el Mundial estarán presentes los 56 mejores jugadores del orbe, enfrentándose en eliminatorias a partido único.