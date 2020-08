Collin Morikawa, la futura estrella dentro del golf internacional

Collin Morikawa tiene la etiqueta para convertirse en la futura estrella dentro del golf internacional.

Con 23 años de edad, el estadounidense conquistó el PGA Championship, su primer Major como profesional y su cuarta victoria dentro del máximo circuito.

Morikawa tuvo un domingo perfecto en el TPC Harding Park, de San Francisco, con una tarjeta de 64 impactos (267 golpes en total), para 13 bajo par. El egresado de la Universidad de California sumó un eagle, cuatro birdies y ningún bogey.

A pesar de su juventud, el norteamericano fue el que mejor se mostró en la última jornada del primer Major de la temporada, que tuvo que reprogramarse y jugar sin aficionados por la pandemia de Covid-19.

Leer más: Mexicano de los Astros provoca la primera pelea de Grandes Ligas este año

Morikawa —quien hizo su debut en el PGA Championsship— se guardó el premio de un millón 980 mil dólares (990 mil tras los impuestos) y se convirtió en el cuarto golfista en ganar este certamen a los 23 años de edad, después de Jack Nicklaus (1963), Tiger Woods (1999) y Rory McIlroy (2012).

La corona la amarró en los hoyos 15 y 16, al embocar un birdie desde fuera del green y un águila, respectivamente, para alejarse de los tiburones experimentados sobre el campo californiano.

Fue un festejo atípico, ya que las puertas del TPC Harding Park estuvieron cerradas al público; Morikawa se convirtió en el primer campeón del Major en época de Covid-19. En septiembre se disputa el US Open y, en noviembre, The Masters, los otros Grandes de la campaña (The Open Championship fue cancelado por el coronavirus).

En el camino se quedaron Paul Casey y Dustin Johnson (-11), Matthew Wolff, Jason Day, Bryson DeChambeau, Tony Finau y Scottie Scheffler (-10).

El mexicano Abraham Ancer cerró su participación empatado en la posición 43, con una tarjeta en par. Tiger Woods, en el 37, (-1).