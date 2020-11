Emocionado, Sergio Pérez tuvo una intensa conversación en el radio de Racing Point.

“¡A celebrar! ¡A celebrar!”, fue la reacción del tapatío, cuando su equipo le confirmó que se ubicará junto a Lewis Hamilton (Mercedes) en el podio.

“Una vuelta más y el neumático hubiera explotado… venga, cabrones, nunca nos damos por vencidos”, añadió el tricolor.

Con este podio, Pérez brincó hasta la cuarta posición en el campeonato de pilotos, con 100 puntos, con una ventaja de tres sobre Charles Leclerc (Ferrari) y cuatro de Daniel Ricciardo (Renault).

Más tranquilo, antes de beber champaña, Checo comentó que “por un momento, no pude ver nada en mis espejos. Fue una carrera caótica pero de un gran resultado”.

El mexicano no tiene contrato para la próxima temporada, ya que Racing Point no le renovó. Ha trascendido que Red Bull ha mostrado interés por sus servicios, aunque el propio piloto ha dicho que no sabe su futuro.

“De mi lado, creo que ha sido una gran temporada, aunque en la Fórmula 1 depende mucho de cómo esté tu automóvil. Ahora, estoy en un gran nivel de mi carrera, seguramente, en el punto más alto por la experiencia y el conocimiento”, añadió el mexicano, en la teleconferencia.

“Ha sido un año de altibajos, pero hemos trabajado mucho para que sacar la campaña a flote y este podio nos ayudará para cerrar las tres carreras que restan en un punto alto”.