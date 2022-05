Checo Pérez: El piloto mexicano descansa en lujosos yates previo al GP de Mónaco

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, compartió en sus redes sociales una secuencia de fotografías disfrutando de su estancia en Mónaco, donde este fin de semana se realizará el GP de la Fórmula 1.



“¡Feliz de estar de regreso en Mónaco con todos los fans de vuelta! Un fin de semana muy especial #MonacoGP #AlphaTauri”, escribió el tapatío, quien espera con una buen actuación estar presente en el pódium.

Happy to be in Monaco with all the fans back! A very special weekend!

