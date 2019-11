Brock Lesnar cobró revancha sobre Caín Velásquez

Nueve años después de sentir el poder de Caín Velásquez, quien le arrebató el campeonato de la UFC, Brock Lesnar cobró revancha sobre su gran rival, quien tuvo un duro estreno como luchador de la WWE, al ser derrotado por el estadounidense en el evento 'Crown Jewel' celebrado en Arabia Saudita.

Velásquez alcanzó el ring con fuerza y logró conectar una serie de patadas y rodillazos sobre la humanidad de su oponente, quien lucía bien parado en su papel de monarca. Aún así, el mastodonte cayó ante los ataques de Caín, quien se lanzó en busca de acabar con la contienda pero fue atrapado con una kimura que le arrebató la rendición.

Lesnar quiso alargar su momento y pese a la rendición de Velásquez se negaba a soltarlo, actitud que obligó a Rey Mysterio a subir al enlonado para atacar al estadounidense con una silla.

El que estuvo cerca de redondear una velada mágica fue el regiomontano Humberto Carrillo, quien tras ganar la 'Batalla Real' enfrentó por el campeonato de Estados Unidos a AJ Styles.

Era la oportunidad dorada para el regio, quien mostró toda su escuela en busca de la victoria, apostando sobretodo al estilo aéreo, para meter en apuros a Styles.

Sin embargo, su exhibición no fue suficiente, y un percance en su pierna lo sentenció a la derrota. Su trabajo perdió fuerza y el monarca lo liquidó con un golpe de antebrazo.

IT'S OVER.@BrockLesnar just made @cainmma TAP OUT to the #KimuraLock...but the punishment hasn't ended! #WWECrownJewel pic.twitter.com/6xDNRCHXpP

— WWE (@WWE) October 31, 2019