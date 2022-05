En entrevista a su salida de Coapa, donde las Águilas rompieron filas una vez eliminadas del Clausura 2022, Mauro Lainez indicó que el destino de su hermano menor, se encuentra en Europa.

“Diego no va a regresar al América, bueno, yo no sé si regresaré el próximo torneo. Pero Diego no va a volver, él va a continuar en Europa, no sé dónde, pero seguirá allá”, dijo.

Diego Lainez aún tiene contrato con el Betis de Sevilla, pero dada la poca actividad que tiene, buscaría salir para comenzar a jugar, más cuando el Mundial de Qatar está tan cerca.



En lo particular, Mauro Lainez dice que ha cumplido un sueño al estar en el América, “no sé que vaya a pasar, si seguiré o no, pero la realidad es que vestir esta camiseta ha sido un sueño para mí”.

Ahora hay que recapitular, “estar tranquilos, pensar las cosas y ver lo que depara el futuro”.

Destacó la labor de Fernando Ortiz al frente del equipo azulcrema, “llegó y nos cambió la cara, nos dio gran confianza. Creo que merece quedarse”.