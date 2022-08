Gerardo Martino asegura que hay pesimismo en el ambiente futbolista rumbo a Qatar 2022

Se acorta el tiempo para la decisión final de Gerardo Martino, para señalar quiénes irán a la Copa del Mundo de Qatar y quienes son… Pero dentro de toda esta vorágine, el seleccionador mexicano afirma que se respira pesimismo en el ambiente, pero eso dice, ayudará al grupo a sacar la casta en Qatar 2022.

“El ambiente es de pesimismo absoluto hacia fuera del grupo”, menciona el argentino. “Pero eso genera a los grupos internamente, unión, y eso nos va a hacer llegar mucho más fortalecidos”, dijo el “Tata”.



Gerardo Martino dice que está cumpliendo con lo que se le pidió, y que su trabajo en la Selección, no será marcado por l que pase en la Copa del Mundo. “Estamos cumpliendo. El cumplir es formar parte de todo el recorrido, no tiene que ver con todo el resultado y esto no cambia con un juego. Si el Mundial se hacen bien las cosas o no, no es para definir un trabajo de varios años”, comentó.

La Selección Mexicana está en Atlanta para jugar un partido amistoso contra Paraguay. Juego fuera de Fecha FIFA y que servirá, dice, para definir lugares en Qatar 2022, pues de estos jugadores, por lo menos el 50 por ciento, estará en la Copa del Mundo.

“Es difícil hablar de porcentajes y no sólo se trata de ver situaciones futbolísticas sino imponderables. Si tenemos muchas dudas, pues de qué sirven cuatro años de trabajo. Hay más certezas que dudas, pero está la oportunidad de la gente de pelear por un lugar”.

A nadie descarta: “En la Liga de México no se da que un futbolista sostenga un alto nivel mucho tiempo. Hacen dos o tres partidos bien, y luego no se analiza mucho el rendimiento. Pero los que mantienen el buen rendimiento están en selección… Es difícil que aparezca alguien nuevo, pero no lo descarto en lo absoluto”.

Por eso el grupo está casi conformado: “Queda (los juegos de) septiembre. Hay posibilidad de convocatoria de todos los futbolistas. Me animaría a decir que de este plantel, el 40 o 50 por ciento irán a la Copa del Mundo. Si uno ve que fui a Europa a ver 12 jugadores, pues el otro 50 por ciento podrá estar”.



Gerardo Martino dolido por la salida de Torrado

Hubo un sismo en Selecciones Nacionales. En un mes, la Federación Mexicana de Futbol perdió el Mundial Sub 20, los Juegos Olímpicos en la varonil y el Mundial Mayor y los Juegos Olímpicos en la Femenil. Eso provocó la salida de Gerardo Torrado como director deportivo de la FMF, pero a Gerardo Martino eso no le pareció justo.

“Lamento la salida de Gerardo Torrado, en verdad que lo lamentó. Porque fue muy injusta, no se lo merecía. Él tenía que haber terminado este ciclo”, mencionó Gerardo Martino.

Señala que, “si hubiera estado en mis manos, Gerardo se hubiera quedado, no tenía que haberse marchado, no de esa forma”.

Ahora trabaja con Jaime Ordiales, quien tomó el cargo de director deportivo, pero ahora sólo en el futbol varonil. “A Jaime Ordiales le dije que no tiene responsabilidad si esto sale mal. Como creo que hemos funcionado en tres años ocho meses, nadie me ha dicho que cambiemos nada, pero ha entendido muy bien el accionar que tenemos”.