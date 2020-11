En la semana previa al repechaje del Guardianes 2020, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez confirmó la renoviación del director técnico Ricardo Ferretti, faltando solamente el "papel y la firma".

“A mí (Ricardo Ferretti) no me ha dicho que se quiera retirar, hay pocos que puedan dirigir a un equipo como Tigres. Ya está renovado (Ricardo Ferretti), siempre... que falta un papel, ya pronto se lo daremos. Tuca va a seguir, quiere seguir, queremos que siga y algún día no va a estar, ojalá dure muchos años y cuando suceda lo vamos a extrañar”.

En cuanto a refuerzos por la salida del delantero chileno, Eduardo Vargas, el "Inge" aseguró que reforzarán las líneas y ya tienen jugadores en la mira.

“Estamos pensando en cómo reforzar las líneas, tenemos jugadores vistos, tanto en México como fuera, no podemos hablar de nombres, pero esperamos tener una persona más antes del cierre de registros en enero, Edu fue una persona que trabajó, no dejó a deber nada. Desde un principio nos dijo que tenía ganas de emigrar al futbol brasileño y tenía contacto con Sampaol”, mencionó.

