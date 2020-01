Se endiabla 'Chepo' de la Torre por las "Súper Chivas"

José Manuel de la Torre, técnico del Toluca, tenía dibujada una sonrisa frente a la prensa. Estaba listo para hablar rumbo a la tercera jornada. Sin embargo, desde la primera pregunta se incomodó. Molesto, advirtió que no opinaría del presente del Guadalajara, su rival en turno en el Clausura 2020.

"No me interesa lo que haya pasado en Guadalajara, sino en Toluca", respondió ante el cuestionamiento del gasto millonario de los rojiblancos.

"Estoy ocupado en lo nuestro, no en cómo les fue [a Chivas], ya como rivales los vemos en lo deportivo y no en otros aspectos", agregó quien fuera partor del Rebaño.

Ni de su homólogo Luis Fernando Tena habló. Con mayor seriedad, De la Torre atizó que "no me gusta hablar de los demás, no estoy para la crítica ni para el análisis y menos de una persona. Tena es amigo, pero ahora somos rivales y no me gusta entrar en controversias".

Respecto a lo que espera en la cancha del estadio Akron, 'Chepo' consideró que Diablos y Chivas llegan con similitudes físicas.

"En cuestión de GPS, de correr, estamos similares, no es tanto el qué tanto corres, sino en qué momento y cómo tratas la pelota. Se vale [hablar de favoritos], pero eso lo marcan los periodistas, la gente de fuera, nosotros nos mantenemos al margen", explicó tras cosechar tres puntos, producto de un triunfo ante Morelia y una derrota frente al Necaxa.

Mas el estratega de los Diablos Rojos justificó que está contento con la idea que ya adopta el plantel, para encarar los torneos de Liga MX y de Copa MX.

"He sentido a un equipo que entiende lo que queremos. Con Morelia hicimos un partido bueno, a secas, pero en el accionar nos falta poco más. Contra Atlas [en Copa MX] no hicimos tan mal partido, las circunstancias fueron raras, pero es un partido de ida y vuelta y todavía no termina... Tenemos la vuelta en casa y las posibilidades de remontar [el 2-1] y seguir avanzando", remató.