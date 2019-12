Después de hora y media de espera, de rumores que hablaban acerca de que no se llevaría a cabo el juego, Ronaldinho brilló en su partido de despedida.

Los amigos de Ronaldinho vencieron 8-4 a las Estrellas de México en juego de exhibición realizado en el estadio Andrés Quintana Roo.

Leer también: Ronaldinho en Cancún... desesperación, caos y frustración

EL astro brasileño, quien se pensaba no jugaría porque se habló de que no llegaba el pago ofrecido a él y sus compañeros, marcó en dos ocasiones, además de realizar jugadas de fantasía, demostrando que su magia no ha terminado, salió al minuto 15 del segundo tiempo, en medio de una gran ovación de las casi cinco mil personas que se hicieron presentes en el inmueble.



#Video Así fue el gol de Ronaldinho Amigos de Ronaldinho 4-2 Leyendas de México pic.twitter.com/S2vkdVnDvs — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 12, 2019

En el juego participaron ex futbolistas como Francisco “Kikín” Fonseca, Joahan y Omar Rodríguez, Adrián Chávez, Julio César, entre otros.

Leer también: Partido de despedida de Ronaldinho, en suspenso