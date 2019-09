Rayo cae en pleno partido en Jamaica

En Jamaica se vivieron momentos de terror cuando en pleno partido de la Liga de futbol de Jamaica, cayó un rayo, provocando serios problemas a los jugadores.

El juego del torneo de Copa entre Wolmer's Boys-Jamaica College fue interrumpido cuando el rayo impacto en plena cancha dejando a cuatro futbolistas seriamente heridos.

El encuentro estaba a punto de terminar cuando ocurrió en incidente.

Según testigos, el cielo se iluminó, el ruido fue ensordecedor y cuando todo pasó los futbolistas estaban en el suelo y todos comenzaron a actuar en su auxilio.

Los afectados fueron llevados de inmediato a un hospital donde se reporta su estado como grave pero estable.



2 JC students hit by lightning in JC's Manning Cup encounter with Wolmer's Boys at the Stadium East Field Monday https://t.co/z1PoioyesX pic.twitter.com/1xvwsmB9Hk

— Denise Walters (@like_daw) September 16, 2019