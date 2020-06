Por primera vez en más de tres meses, Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Pumas, habló en videoconferencia en torno a la situación del Club Universidad y posibles fichajes o salidas de la institución.

Aunque rumores señalan que MartÍn Campaña, portero del Independiente, está prácticamente arreglado con los universitarios, el directivo auriazul señaló que son sólo especulaciones.

“Lo que les digo es lo que he visto en cuanto a los contactos con diferentes equipos. El representante dice su versión, pero internamente y a ustedes les he comentado. Si no hay nada concreto, es hablar en vano. Hoy no hay nada con (Martín) Campaña ni con nadie, son especulaciones”, aseveró el dirigente.

Ante la salida de Víctor Malcorra y Pablo Barrera, existe la posibilidad de llenar esos huecos con gente de afuera o del mismo mercado nacional; sin embargo, no hay nada formal. Tanto en esas posiciones como en la portería podrían llegar.

“Si hay alguien que pregunte por un jugador nuestro y conviene a todos y nos da espacio de ir por un jugador o por otro. Hay que evaluar no solo lo deportivo, sino en lo económico. En los casos de Barrera y Malcorra, terminaron contrato y había opción que se fueran. Estamos viendo si necesitamos traer a alguien o no. En una o dos semanas tendremos algo más concreto. Se ha dado mucho énfasis en la portería, pero hemos visto en las demás posiciones”, explicó.



Sobre las posibles salidas de Juan Manuel Iturbe, quien regresó después de su préstamo con Pachuca y del defensor Nicolás Freire, Jesús Ramírez explicó que son especulaciones todavía.

“No hay nada y son especulaciones. Seguimos en la planeación del plantel. No puedo decir nada porque no hay conocimiento en el tema de Freire ni del arquero (Martín Campaña). No sólo hemos visto jugadores en esa posición. El tema de contrataciones se ha visto complicado. Tratamos de tener una estrategia. Con Iturbe hemos platicado y hay posibilidades que tenga ofertas. Las platicaremos con él a detalle y hay posibilidad que se vaya a otro club. Estamos en eso”, señaló.