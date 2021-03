Puebla es un equipo hincha pelotas: Larcamón

El argentino Nicolás Larcamón no cabe de alegría. Le acaba de ganar al campeón y no duda en decirlo: “Hay que ser un equipo hincha pelotas, rompe huevos, esa es nuestra misión, ser agresivo, intenso, que sofoque y no dar pelota por perdida. Queremos ser más hincha pelotas juego a juego y nos ha dado resultado”, dijo después de que el Puebla venció al León 1-2.

El balance, dijo, “es muy positivo. EL puesto que tiene León en la tabla no refleja su juego. Estoy feliz por el esfuerzo de los muchachos. Más allá de que el juego fue parejo, ellos habían llegado al gol en un penalti que podía no ser cobrado, pero los muchachos se repusieron”.

Aceptó que los Esmeraldas los superaron en el manejo de la pelota “nosotros estábamos un segundo tarde, pero supimos ajustar, ser osados, asumimos el riesgo de jugar mano a mano. Este era un juego de seis puntos con el tema del cociente, es un premio doble por el tema del cociente que heredamos de procesos anteriores, nos vamos muy conformes a casa”.

No quiere echar campanas al vuelo: “Estamos para jugar contra Tigres el viernes, e ir partido a partido e ir construyendo un torneo para alejarnos de esta tabla de cocientes. Hay que tener mesura”.