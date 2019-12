Liverpool, intocables en Inglaterra, aspiran frente al Sheffield a una 11ª victoria consecutiva.

Por su parte, el Arsenal (12º) del español Mikel Arteta se conformará con una primera en el duelo que le enfrenta en la 21ª fecha de la Premier League al Manchester United (5º).

Como si su número de puntos de ventaja -que ya llega a las dos cifras- no fuera suficiente, los hombres de Jurgen Klopp lograron el domingo frente al Wolverhampton (1-0) uno de esos triunfos que dan campeonatos, ayudados por otra polémica decisión del VAR.

Leer también: Javier Aguirre es alabado por jugadores del Leganés

Con una serie de cuatro derrotas seguidas en el Emirates Stadium, los 'Gunners' de 2020 están obligados a detener la hemorragia. Arteta no ha ganado todavía en ninguno de sus dos partidos al mando de los londinenses y estrena el año recibiendo al Manchester United, un mal rival para tratar de cumplir con sus buenos propósitos.

Los 'Blues', relanzados tras vencer precisamente en el Emirates (2-1) el domingo, pueden aprovechar para aumentar su ventaja sobre el United, actualmente a cuatro unidades.

Leer también: Futbolista deja el partido para irse a casar

¿Podrán acercarse al Manchester City (3º), que está a 6 puntos? Los hombres del español Josep Guardiola reciben a un Everton (10º) revitalizado con la llegada de Carlo Ancelotti.

El italiano suma dos victorias en otros tantos partidos al frente de los 'Toffees'. Pero en esta ocasión el reto es mayor que el Burnley y el Newcastle.

The first #PL Matchweek of the 2020s looks like this… pic.twitter.com/pIQYXQwLxf

— Premier League (@premierleague) December 31, 2019