Nuevos casos de coronavirus en las filas del Manchester City obligaron a la Premier League a posponer el partido frente al Everton.

El club del técnico Pep Guardiola había anunciado previamente el viernes que el delantero brasileño Gabriel Jesús y el defensor Kyle Walker habían dado positivo en Covid-19, al igual que dos miembros de su personal. El City pudo enfrentar al Newcastle el sábado.

Pero horas antes de que iniciara el duelo en Goodison Park el lunes, el City informó que más contagios de coronavirus en el club habían ahora obligado el aplazamiento del encuentro.

“Después de la más reciente ronda de pruebas de COVID-19, el club registró un número de casos positivos, además de los cuatro previamente reportados el día de Navidad. Con la seguridad de la burbuja en riesgo, existía el peligro de que el virus se propagara más entre el plantel, el personal y potencialmente más allá”, detalló el City.



NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/ZLnMhyIloa

— Manchester City (@ManCity) December 28, 2020