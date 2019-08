“Pólvora” mojada en delanteros de Chivas

Luego de haber disputado tres jornadas en el Apertura 2019, la ofensiva del Rebaño sigue desaparecida.

Alan Pulido marcó desde los once pasos, siendo éste el único gol que suman los delanteros de Chivas, el equipo ha marcado tres tantos, promediando uno por juego, récord que ha ostentado el club desde la llegada de Tomás Boy al banquillo Rojiblanco. Las otras dos anotaciones, las han realizado los defensas centrales, Antonio Briseño y Oswaldo Alanís.

“El Jefe” arribó al equipo en la fecha 14 del Clausura 2018, para dirigir cuatro encuentros, mismo número de tantos que logró marcar el equipo en esos compromisos.



En la pretemporada rumbo al Apertura 2019, la cosecha fue más pobre, Chivas disputó cinco partidos y solo anotó cuatro goles, de ellos solo uno fue marcado por un delantero. José de Jesús González lo anotó a los Pioneros de Cancún. De los tres restantes, uno fue anotado por el mediocampista Michael Pérez (contra Pioneros), otro fue autogol (contra River Plate) y el tercero, fue un tiro de Eduardo López (contra la Fiorentina), que entró tras ser desviado.

Para el actual torneo, el Rebaño tiene registrados a seis delanteros Alan Pulido, Oribe Peralta, Alexis Vega, José González, César Huerta y Luis Madrigal. La responsabilidad de conseguir goles también recae en los pies de Eduardo López e Isaác Brizuela, quienes no han sido capaces de marcar un tanto en partidos oficiales, desde hace más de seis meses.

En enero pasado, Alexis Vega, llegó al Guadalajara con la encomienda de incrementar las anotaciones del equipo, también lo hizo Luis Madrigal. El ex Toluca, logró cuatro anotaciones en el Clausura 2019, tres contra Atlas en la fecha 7 y uno contra Tigres en la 17. En el Apertura 2019 solo ha disputado 24 minutos. Madrigal, no ha logrado estrenarse con la playera rojiblanca y aún no es tomado en cuenta para este torneo.



La llegada de Oribe Peralta fue la última carta que jugó la directiva para resolver los problemas ofensivos. El “Hermoso” no ha marcado un gol en liga desde el 21 de septiembre del año pasado, cuando el América enfrentó al Puebla en la jornada 10 del Apertura 2018. Con Chivas ha disputado 181 minutos de juego, en duelos oficiales y no ha logrado mandar la pelota al fondo de las redes.

La falta de gol no es un problema nuevo para el Rebaño, en los últimos cuatro torneos que se ha ausentado de Liguilla, el equipo ha marcado 72 tantos en 68 partidos disputados, promediando 1.05 anotaciones por encuentro. En esos mismos cuatro certámenes, el mejor goleador de Chivas ha sido Alan Pulido, quien ha anotado en 11 oportunidades y 21 desde su llegada a Chivas, en el Apertura 2016.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram