Mourinho debuta con victoria en el Tottenham

Fiel a la costumbre, José Mourinho no falló en su debut al frente del Tottenham, que se impuso 3-2 en el derbi londinense al West Ham (16º) este sábado en el duelo que abrió el telón de la 14ª fecha de la Premier League.

El surcoreano Son Heung-min (36), el brasileño Lucas Moura (43) y Harry Kane (49) anotaron para el Tottenham, cuyo nuevo entrenador portugués tomó el puesto del despedido Mauricio Pochettino.

Michail Antonio (73) y el italiano Angelo Ogbonna (90+6) redujeron distancias para los locales en el segundo acto.

Desde su llegada al banco del Porto en 2002, Mourinho nunca perdió su primer partido con un club, con tres victorias y tres empates.

Esos tres puntos permiten al Tottenham ascender del puesto 14º al 6º, y sirven para que Mou pueda responder a los escépticos que dudaban de sus competencias para liderar un equipo habituado a un tipo de fútbol en las antípodas del suyo.

Los 'Spurs' buscaban un triunfo fuera de casa desde el pasado 12 de enero, con 9 derrotas y tres empates desde entonces.

"Estaba muy feliz antes de que concediésemos los dos goles, estábamos jugando bien, llevando al partido las cosas que intentamos en los entrenamientos", dijo Mourinho ante el micrófono de BT Sport. "Y tuvimos un balón para hacer el 4-0 y haber matado el partido", añadió.

"Tenemos suerte de que yo lleve tantos años en la Premier League. Les dije a los jugadores al descanso 'incluso si vamos 3-0 en el minuto 85 el partido seguirá abierto", confesó el antiguo técnico del Manchester United.

La primera medida de 'Mou' fue relegar a la suplencia al centrocampista francés Moussa Sissoko, jugador más utilizado por Pochettino con 1.057 minutos jugados de 1080 posibles.

Otro cambio notable, la titularidad del brasileño Lucas Moura, que era un habitual revulsivo con el partido ya en las segundas partes.

El equipo de Mourinho deberá confirmar los progresos el martes en el duelo de Liga de Campeones ante el Olympiacos.

Este sábado se disputan otros siete partidos de la Premier League, entre ellos la visita del líder Liverpool al Crystal Palace, y el duelo estelar entre el Manchester City (4º) y el Chelsea (3º).



Jose: "Great spirit and great football. I'm so happy with what we did." #THFC #COYS pic.twitter.com/A5iJvXFQVM

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 23, 2019