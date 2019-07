Megan Rapinoe alzó la voz contra la FIFA y Donald Trump

La estadounidense Megan Rapinoe se mostró especialmente crítica con el hecho de que la final del Mundial femenino de futbol se dispute el mismo día que las finales de la Copa América y Copa Oro, y aseguró que "en general" no sienten "el mismo respeto que los hombres por parte de FIFA".

La jugadora del Seattle Reign subrayó que "fue una idea terrible" hacer coincidir las finales de otros dos torneos con la que medirá a las selecciones de Estados Unidos y de Holanda este domingo en Lyon. "¡Esto es un Mundial!", dijo una de las capitanas de la escuadra estadounidense, la más laureada de la historia de la competición con tres títulos (1991, 1999 y 2015).

"En general, no sentimos el mismo respeto que los hombres por parte de FIFA", continuó Megan Rapinoe con la sinceridad que habitualmente la caracteriza.



La futbolista estadounidense pidió a las instituciones que vayan en la línea de lo que ellas están consiguiendo en el campo y consideró, parafraseando a ABBA, que la disciplina necesita "dinero, dinero y dinero" para proseguir con su crecimiento.

"Es impresionante tener esa exposición durante una Copa del Mundo. Estos grandes momentos nos dan grandes picos de visibilidad, pero espero que esta vez nos quedemos arriba. Espero que seamos capaces de capitalizar este momento y que a una gran subida no le siga una gran bajada", deseó en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Francia 2019.

Rapinoe apuntó asimismo que las mujeres futbolistas han demostrado que merecen que se invierta en ellas y pidió a "la FIFA, a las federaciones, a los patrocinadores y a las televisiones" que destinen más dinero al futbol femenino "pensando en el futuro".



La atacante estadounidense afirmó en la víspera de la final contra Holanda, que tanto ella como "al menos" otro jugadora, la defensa Ali Krieger, boicotearían una eventual invitación del presidente Donald Trump al equipo tras el torneo.

Rapinoe ya había anunciado ese boicot y sus palabras generaron polémica, respuesta incluida del propio mandatario.

"No he hablado con todas las jugadoras, pero claramente ni yo ni Ali Krieger iremos. No sé si otras jugadores harán lo mismo", afirmó Rapinoe en una conferencia de prensa.