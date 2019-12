Los uniformes mas emblemáticos de Jorge Campos

Con motivo de la filtración del posible jersey conmemorativo que Pumas lanzaría en honor de Jorge Campos, te presentamos los uniformes mas curiosos que utilizó el “Brody” durante su carrera.

El arquero nacido en Acapulco es reconocido en el mundo del futbol por su lances, su carisma y por los llamativos uniformes que utilizó.

Su popularidad fue tanta, que apareció en los comerciales de Nike previos al mundial de Estados Unidos 94, al lado de figuras como Eric Cantona, Romario y Bebeto.



Copa Oro 1996, México vs Guatemala



2004, partido en su honor en Guadalajara



1996, durante un juego del Atlante



1996, Atlante vs Atlas



1995, Pumas vs Toluca



1995, En el arco de Pumas



Apertura 2002, Puebla vs Chivas



Verano 2002, Una más con Pumas



Francia 1998, México vs Bélgica



Estados Unidos 1994, México vs Bulgaria



Agosto, 2000, como arquero del Atlante



Copa América 1999, México vs Chile



Copa Rey Fahd 1995, México vs Nigeria



Eliminatoria, Estados Unidos 1994, México vs Honduras