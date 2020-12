Ignacio Ambriz ya se coronó en la Liga MX y su siguiente objetivo está muy claro: dirigir en Europa.

Con el sueño cumplido de ser campeón en el futbol de su país, al conquistar la octava estrella para el León y la primera en su cuenta personal, el entrenador mexicano continúa con sus objetivos en lo más alto.

“Tengo contrato [con la Fiera] hasta mayo y no he visto alguna negociación. La ilusión que tengo es irme a Europa, la sigo teniendo y hay gente que me quiere ayudar. Viene un reto importante el próximo año, primero, que debemos cumplir”, dijo Ambriz, tras las celebraciones sobre la cancha del estadio León y antes de que Jean Meneses interrumpiera la teleconferencia para llevárselo a la fiesta en el vestidor.

El timonel ya sabe lo que es estar en el Viejo Continente, ya que fue auxiliar de Javier Aguirre en su momento.

Sobre su primer título en la Liga MX, Ambriz cumplió con un reto que tomó una década.

“Me ha ayudado a madurar y tener paz conmigo mismo. Me he equivocado muchas veces, pero al final es hora de disfrutar, porque siento que tenía una cuenta pendiente con la afición. Estoy en paz”.