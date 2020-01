Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul confirmó que están por llegar dos refuerzos al equipo celeste. Estos futbolistas llegarían para complementar la zona de ataque, la cual se vio mermada con la salida de Martín Cauteruccio y la lesión de Milton Caraglio. Además de confirmar la llegada del argentino Lucas Passerini.

“Son dos jugadores, el primero es Passerini y el otro es un jugador colombiano, estamos intentando cerrarlo, no les digo el nombre porque no me gusta manosear la negociación. Es un nombre que no lo tienen ustedes, pero es un delantero que puede jugar en toda la zona de enfrente”. fueron las palabras del directivo celeste en entrevista para ESPN.

Otra de las preguntas que le realizaron a Ordiales fue con motivo de la llegada tardía de los fichajes a “La Noria”, los cuales a veces llegan cuando el torneo ya arrancó.

“Prefiero traer un buen jugador aunque llegue tarde, a que sea un jugador que lo saquemos de la manga y no sea lo que esperamos”.

Cruz Azul se prepara para afrontar la Jornada 2 del Clausura 2020 donde estará viajando al Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis, después de caer 2-1 en su debut contra el Atlas.