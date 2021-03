Más allá de las fallas arbitrales, del poco o nulo conocimiento de las reglas de los actuales silbantes, hay cosas en verdad “desastrosas” dentro de la actual Comisión . Bonifacio Núñez, ex árbitro internacional mexicano, afirma que los actuales dirigentes y muchos de los actuales jueces, han perdido la proporción, realizando prácticas que no son criticables, como falsear cédulas y además tener dentro de la Comisión a árbitros sin títulos, y algunos de ellos internacionales.

En este torneo Guardianes 2021, donde se deciden cosas importantes como qué clubes pagarán las multas al quedar últimos en la tabla de cocientes, parece que la crisis arbitral se ha agudizado con errores clarísimos que rayan en lo absurdo.

-¿Se ponen nerviosos los árbitros?

“No es que se pongan nerviosos, son limitados. Pensaba que en la Fecha 7 habíamos tocado fondo, pero no, esta (la 12) ha sido el colmo. Esto es triste, no sé si llorar, gritar o ponerme a rezar, se demuestra la pobreza en el conocimiento de la aplicación de regla”.

El ex árbitro pensó que con la llegada de Arturo Brizio a la presidencia de la Comisión de Arbitraje, “se retornaría a la vieja escuela. En tres meses cumple cuatro años al frente… Nada ha cambiado”.

Mas no todo es culpa de los árbitros: “Desde que la International Board inventó el VAR, y la Comisión trajo al pocho Arturo Ángeles, los árbitros están todos confundidos. Me molesta que se habla de protocolo, cuando se debe de poner atención a diversas situaciones, pero los cambios que les hacen a las reglas los dejan más confundidos. Al VAR lo han tratado como un tremendo detector de faltas y el gringo no ayudó a que aprendieran, y por qué, porque el señor no se sabía las reglas de juego. Él se vendió con que estaba en contacto directo con el que había inventado el VAR y mira… Además no hay disciplina, cada quien arbitra a capricho y el arbitraje no es de suerte, un árbitro debe de conocer, interpretar y aplicar las reglas, si no, no puede ser árbitro”.

Hay un vacío en cuestión de instrucción, y no es de hace un año, sino de veintitantos, y eso es culpa dela FIFA que no formó instructores como Ricardo Valenzuela, Arturo Yamazaki, Brizio Ponce de León, Diego Di Leo y luego llega la International Board, que es formada por gente que en su vida ha jugado al futbol a cambiar todo, pues los deja desconcentrados”. Lo que más preocupa, es que desde hace tiempo, en la Comisión hay árbitros, “sin título nacional, y en las estatutos es muy claro, se debe de tener título nacional para poder estar en una cancha, y le aseguro, hay hasta árbitros que son internacionales que no tienen un título”.

Esto no es culpa de Arturo Brizio, “ni de Aarón Padilla, Héctor González Iñárritu, Rafael Mancilla o Arturo Yamazaki, es de otro que sólo dejó que entraron sus cuates, hay mucha deficiencia arbitral”.

Y eso no es lo más grave: “Falsean cédulas, esto es gravísimo. ¿Qué pruebas tengo? Adonaí Escobedo en el Atlético San Luis-Santos, no reportó a nadie y hubo una brinca. ¿Eso cómo es posible? El único castigado fue el jugador que fue víctima de racismo (Félix Torres de Santos). ¿Otro ejemplo? En el Pachuca-Necaxa (arbitrado por Fernando Guerrero), hubo madrazos y no expulsó a nadie. Ahí por qué no recurrieron al VAR, esto es de risa, arbitran a conveniencia. En serio, prefiero a 50 árbitros pendejos que a un cantante. Eso no es un árbitro, es un conciliador, y eso no debe de existir en el arbitraje”.

Boni se pone como ejemplo, “perdone el vituperio, pero hasta en las que me equivocaba me creían. Habían jugadores que me decían ‘falta’ y yo les contestaba: ‘no quiero’. Hoy a los árbitros se les da todo, los levan del aeropuerto al hotel, del hotel al estadio, tienen todo listo. Nosotros teníamos que conseguir el vuelo, el hotel todo. Le san facilitado muchas cosas y los han vuelto unos mercenarios. Ganan tanto por tan poco, Tienen su quincena segura y nos les importa si los designan o no. Por ahí arbitran uno que otro partido cada torneo y ya… Noles interesa, ganan 10 mil pesos por ser cuarto árbitro, no tiene vocación”.

Así de sencillo: “Esto es un desmadre, cada quien aplica las reglas como quiere, como se les viene en gana y el VAR decide por ellos. Qué tristeza”.

Lanza una pregunta: ¿Dónde está el mesías chileno -Enrique Osses- que iba a llegar a salvar? ¿No lo dejan trabajar? Pero bueno, les han traído a tantos a estos árbitros, como Rodolfo Cibrián, Massimo Busacca, Oscar Ruiz, Jorge Larrionda, bueno, hasta Pierluigi Collina ha venido, ¿y qué ha pasado? A la metodología con la que enseñan no es correcta o no quieren aprender, esto es un congal”.