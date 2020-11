Después de que el Gobierno de Jalisco autorizara abrir el estadio de Chivas para el Clásico Nacional a un aforo del 15%, en Puebla es todo lo contrario. Para el partido de cuartos de final de la liguilla entre Puebla y León a disputarse el miércoles a las 19:00 horas, el estadio Cuauhtémoc no abrirá sus puertas, así lo confirmó el gobernador del estado Miguel Barbosa. "No hay partido de futbol para mañana con presencia de personas, lamento que sea así. Teníamos todo listo para que mañana fuera un día en que la afición pudiera ir a ver al Puebla, que la gente fuera a ver el juego con los protocolos de seguridad pero no va a ocurrir".

Asimismo el Alcalde de Coyoacán Manuel Negrete anunció de manera oficial que tampoco el estadio Azteca -sede de América y Cruz Azul- y el Olímpico Universitario -casa de los Pumas- , ambos ubicados en la demarcación que le corresponde, tengan permisos para abrir sus puertas. “Nosotros no, estamos en una situación complicada con lo de la pandemia. Inclusive Miguel Herrera fue consciente y dijo que no esperan gente en los estadios. No habrá nada de gente, definitivamente que no. La Jefa de de Gobierno (Claudia Sheinbaum) lo dijo, estamos en una situación complicada, de saturación de hospitales complicad. Hay más conciencia de nuestra parte”, dijo.



En lo que respecta a Monterrey, desde hace días que las autoridades anunciaron que no hay manera en que se regrese a que haya gente en los estadios. Tigres recibirá a Cruz Azul el próximo jueves. En tanto que las plazas en León, Guanajuato y en Pachuca, Hidalgo, aún no se han manifestado al respecto. Los Esmeraldas jugarán contra Puebla el sábado y los Tuzos recibirán a los Pumas el jueves por la noche. Así, el único estadio que abrirá sus puertas en la Liguilla, será el de las Chivas.