Está molesto por las formas en las cuales lo echaron de la Liga de Balompié, de la cual dice es el creador intelectual, quien puso los cimientos en muchos aspectos y conforme creció el proyecto, se fue distorsionando en muchos aspectos hasta que las hoy cabezas de la Liga, terminaron por expulsarlo, algo que precisó Antonio García propietario del Club Ensenada, fue una traición orquestada por la envidia.

No se guardó nada absolutamente, dijo su verdad porque desde su óptica, algunas personas han actuado seducidos por el poder a largo plazo, en un producto que de su idea original queda muy poco, por ejemplo, él tenía en el proyecto original no cobrar por las franquicias como ahora lo hace la Liga de Balompié, que pide cinco millones de pesos y “ninguno de los compañeros de equipos los ha dado, porque no hay dinero, no traen y tampoco existen las condiciones legales para esto”, señaló.

Precisó que de ser una franquicia fundadora de la Liga, pasó de unos meses a otros a ser una franquicia que no garantizaba económicamente su participación. El futuro para este proyecto, “que no tiene televisión, que no tiene patrocinios, tres fechas los equipos de Guadalajara van a aguantar porque les queda cerca algunas plazas, pero ya quiero ver cuando viajen a Cabos, por ejemplo”.

Algunos manejos no han sido claros, dio nombres de quienes desde su punto de vista se han beneficiado con todo el movimiento llevando agua para su molino en muchos aspectos, siendo el económico el principal.

“Víctor (Montiel) estaba en segunda división de Cafessa, Rafael Fonseca estaba en una clínica de Oblatos, tenía si clínica él. Por el amor de Dios, de dónde surgió el dinero para sustentar el inicio de una Liga así. Un año invirtiendo con ellos, presenté la Liga el 30 de octubre, por vez primera al Atlético Ensenada. Los hice viajar, comer, dormir, les mandé los viajes a Rafa. Yo traje las relaciones de Toros Neza, de Acapulco, no quiero pecar de soberbia".

Aseguró que le causó risa cuando fueron a su estadio y le dijeron que no pasaba el libro de cargos, porque tenía cuatro mingitorios, cuatro regaderas, cuando el mínimo eran cinco, “siendo que hay plazas que no tienen nada. Los invito que vayan a San José, otros estadios porque no cumplen con nada. Se distorsionó todo”.

Dice que hay manejos extraños, citó dos ejemplos con patrocinadores, “dijimos que no íbamos a comprarle a los ‘franquicitarios’ cuando entrara un patrocinio, que íbamos a bajar el 80 por ciento a cada club. Se bajaron cinco mil balones para los clubs, los cuales nos los vendieron en 600 pesos cada uno. Yo presenté al patrocinador de las playeras, nos pusieron en un precio las playeras y resulta que Rafa les sube 200 pesos a cada playera. Traigo mi patrocinador, se los presento para que se ayuden y encima me suben 200 pesos la playera a mí”.

Lamentó que mucho de todo lo que pasa se lo oculten a Carlos Salcido, por quien mostró respeto, admiración profesional y cree que están utilizando su imagen de manera negativa, al tiempo que señaló en el caso de Fernando “Pollo” Salazar, se haya prestado para que por medio de Generación Dorada, facturaran dinero como una prestadora de servicios y luego se lo pasaran a Liga de Balompié.

“Pusimos el torneo en personas equivocadas, terminan desconociendo a quienes los ayudaron. El punto de ruptura fue cuando hice una corrida financiera, un torneo de 36 jornadas con todo, sale arriba de 20 millones de pesos. A más de tres les pregunté, ¿los tienes? Y me dijeron que no, ósea que no traen dinero para jugar”.

En un momento del desarrollo del proyecto, llevó García a una televisora, una agencia de viajes y una cervecería, lo cual aseguró no le gustó a Rafael, porque sentía que le quitaría poder García al llevar patrocinios y “por me llamó y me dijo, estás fuera. De una manera visceral y me dijo ‘tú sabes lo que hiciste y ahora sacamos un comunicado’. Me colgó”.

Finalmente en el programa La Chorcha Deportiva de redes sociales, aseguró que varios equipos están inquietos, porque los nada se ha cumplido de lo prometido “están encandilados por el foco de 25 watts y a la sombra de Salcido. Ellos deberían de estar cerrando patrocinadores, no apareciendo en las sedes”.

Aseguró que el evento que realizó la Liga de Balompié en Guadalajara hace una semana, fue apoyado económicamente por él, ya que no hay dinero en la Liga, están operando en números rojos ya que ningún equipo ha dado los cinco millones del costo de la franquicia, “ejemplo, el caso de Zapopan que tanto alardean, yo me senté con Jonathan en una cena junto a Aurelio Martínez y les dije al final, déjenlo jugar con la obligación de pagar el viernes, pero solamente dio 500 mil pesos, es todo lo que trae este muchacho”.

Jurídicamente no está bien constituida la Liga de Balompié, porque legalmente no están en regla, de hecho han facturado en una ocasión con Generación Dorada, “así como con una empresa de tomates, triangulan con otras empresas donde depositan el dinero. ‘Pollo’ Salazar hizo un contrato de prestador de servicios, orientado por su cuñada, quien es abogada, por eso los demás no depositan, porque no está bien”.

Finalmente, dijo que hay clubes que cobraron 10 mil pesos a jugadores por hacer pretemporada, así como otros que hasta 100 mil por darle ficha, eso lo sabe Víctor, Rafa, pero lo han tapado y quien no está enterado es Carlos Salcido. Los clubes que hicieron esto fueron San José de Gracia y leones Dorados, que estaban en la Ciudad de México y se mudaron a Puebla".

Una empresa americana le compraba el 50 por ciento de la Liga de Balompié por 10 millones de dólares, “déjenme ser el director general, no lo quisieron porque Kevin Montiel, hijo de Víctor Montiel es el director general, ¿cómo iban a dejar esa posición?”.