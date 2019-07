La violencia aparece en el León vs América

Difícil que un encuentro León vs América se viva con tranquilidad. Desde las inmediaciones del recinto esmeralda, las hostilidades no se hicieron esperar.

Pese a que la llegada de los equipos ocurrió con normalidad, las aficiones tuvieron sus episodios que alertaron a las autoridades. Pleitos en el estacionamiento y en algunos accesos marcaron el previo de uno de los duelos más esperados de la J-2 del Apertura 2019.



Un fanático del León, quien pidió reservarse su nombre, fue víctima de un grupo de seguidores azulcremas.

"Primero me llegaron por detrás, me insultaron. Después llegaron ellos (señalando a dos de sus amigos, un hombre y una mujer). A ella también le pegaron, a mí se llegaron por atrás y me soltaron un golpe en la nariz. Pedí el auxilio de la policía, pero detuvieron a los que no eran", relató el fan de los felinos, aún con manchas de sangre en el rostro.

Incluso, la policía montada fue requerida en el estacionamiento para calmar los ánimos entre grupos de animación.

Para este choque se implementaron más de 600 elementos de seguridad, entre policías municipales y de seguridad privada.

