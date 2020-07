Javier Aguirre y el Leganés, siguen vivos: Necesitábamos de este aire

Javier Aguirre y su Leganés lucharán hasta el final. El triunfo ante el Valencia les da vida por un semana más en la que buscarán evitar el descenso.

"El grupo necesitaba un triunfo así, necesitaba de esta aire, de este oxígeno porque estábamos muy golpeados desde el regreso del paro, acepta do goles... ridículos, pero estamos vivos y ahora a esperar", dijo en la rueda de prensa.

Después de la euforia, ahora hay que volver a la realidad, y es que a pesar del triunfo, se necesita combinaciones de resultados para la posible salvación.

"No esperamos nada de nadie. Si no hacemos nosotros, nuestro trabajo no lo va a hacer nadie. Nuestro objetivo de aquí al final es ganar los dos partidos que nos restan (Bilbao y Real Madrid) y esperar. No podemos hacer cábalas ni ver los juegos con angustia porque no podemos hacer nada, la verdad. No me alegro por la victoria o derrota de.los rivales en lo absoluto, porque no puedo hacer nada, la verdad... Hasta hoy dependemos de nosotros y un poquito de los demás evidentemente porque estamos en desventaja de puntos, pero nosotros nos metimos en esta y nosotros saldremos de esta".

Leganés llegó a 32 puntos y tratará de meter a la zona de descenso al Alavés (35) que mañana juega contra Getafe y al Celta (36) que ayer perdió ante el Osasuna.